Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, köklü kulübü satın almak için harekete geçti

3. Lig ekiplerinden ve 112 yıllık geçmişe sahip Altay’da, 29 Mayıs 2024’te gerçekleştirilen kongrede yönetime şirketleşme konusunda yetki verilmesine rağmen uygun yatırımcı bulunamadığı için süreçte somut bir gelişme yaşanmadı.

Son dönemde ise İzmir temsilcisiyle iş insanı Ahmet Nur Çebi’nin ilgilendiği öne sürüldü. Daha önce 2023 yılında da Altay ile adı anılan Çebi’nin, son süreçte İstanbul’da Altay Başkanı Sinan Kanlı ile iki kez görüştüğü belirtildi.

1 milyar TL borcu bulunuyor

Çebi’nin, sezon devam ederken yapılan ilk görüşmede, “Takım ligde kalsın, sonra tekrar görüşelim” mesajını verdiği ifade edildi. İzmir ekibinin ligde kalmayı başarmasının ardından Çebi ve Kanlı’nın yeniden bir araya geldiği ancak görüşmeden olumlu ya da olumsuz bir sonucun çıkmadığı aktarıldı.

Öte yandan yaklaşık 1 milyar TL borcu bulunan Altay’da yeniden başkanlığa aday olmaya hazırlanan Sinan Kanlı’nın, İzmir’de maddi açıdan güçlü dört iş insanını yönetim listesine katılmaları konusunda ikna ettiği öğrenildi.