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Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor: Muhtemel 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün İkas Eyüpspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş’ın karşılaşmaya; Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile 11’i ile başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

Muhtemel 11'ler belli oldu

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.

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