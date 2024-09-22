Beşiktaş'ın rakibi Eyüpspor: Muhtemel 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün İkas Eyüpspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş’ın karşılaşmaya; Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile 11’i ile başlaması bekleniyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.
Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.
Muhtemel 11'ler belli oldu
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.