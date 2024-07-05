Beşiktaş'ta Fransız futbolcu Valentin Rosier ile yollar ayrıldı
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş Spor Kulübü, Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier ile karşılıklı olarak yolları ayırma kararı alındığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.
Beşiktaş'a 2020-2021 sezonu başında transfer olan Rosier, geride kalan sezonun ikinci yarısında Fransa'nın Nice ekibine kiralanmıştı.