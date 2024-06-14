Beşiktaş'ta Van Bronckhorst dönemi: İmzalar resmen atıldı

Beşiktaş, perşembe günü İstanbul'a ayak basan yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenlenledi.

Giovanni van Bronckhorst, "Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var. Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız" açıklaması yaptı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise Giovanni Bronckhorst'un kendini kanıtlamış bir isim olduğunu belirterek, "Hepimizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir futbol insanıdır. Kulübümüz için en uygun isimlerden biri olduğuna inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ve yardımcısı Gastel'e hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'a hoş geldiniz." dedi.

Hasan Arat şöyle devam etti:

"Sezon başında oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi play-off turu bizim için son derece önemli. Hocamız bu kupada daha önce bu kupada final görmüş bir isim. Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz."