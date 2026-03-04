Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının sonucu ne? Beşiktaş maçının sonucu ne? Beşiktaş'ın gollerini kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada sol kanattan Emrecan Bulut’un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafından Pierrot’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

27. dakikada Agbadou’nun pasında kendi yarı alanından topla ilerleyen Murillo’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada Pierrot’un pasında Augusto, topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

38. dakikada sağ kanattan Rashica’nın içeri çevirdiği topu önüne alan Salih Uçan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Orkun Kökçü’nün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat’ın sektirdiği topa altıpas üzerinde Hyeon-Gyu Oh’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahasının sağından Morillo’nun yerden içeri çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde Orkun Kökçü ıskaladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Yasin Özcan’ın vuruşunda savunmada Emir Ortakaya çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

54. dakikada ceza sahasının sağında Augusto, Yasin Özcan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın pozisyonu izleyen Sağlam, kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.

73. dakikada sağ taraftan Murillo’nun yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Mustafa Hekimoğlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada kaleci Erdem Canpolat’ın hatasında araya giren Mustafa Hekimoğlu’nun dokunduğu top Cengiz Ünder’in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın sağından içeri çevirdiği topu kale önünde Kartal Kayra Yılmaz filelerle buluşturdu. 4-0

85. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu’nun hatasında ceza sahası içinde araya giren Papanikolaou, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 4-1