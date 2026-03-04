Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
47. dakikada sol kanatta topla buluşan Lungoyi'nin içeri çevirdiği topu savunmada son anda Yiğit Efe kornere çeldi.
49. dakikada Kerem'in topuk pasını alarak ceza sahasına giren Cheriff'in sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
52. dakikada Mert Müldür'ün savunma arkasına ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fred'in uzak köşeye plase vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.
69. dakikada Mujakic'in sol kanattan ortasına ceza sahası dışından Sorescu'nun yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.
74. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı solundan uzak köşeye plase vuruşunda kaleci Mustafa Burak topu son anda çeldi.
78. dakikada sol kanattan hızlı şekilde ceza sahasına giren Archie Brown'un yerden pasında Nene kale önünde topu ağlara yolladı. 0-3
81. dakikada Sangare'nin sağ kanattan ortasını savunmadan sektikten sonra önünde bulan Camara ağlara gönderdi ancak öncesinde faul kararı verildi.
85. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın arka direğe yerden pasında Archie Brown topu filelere gönderdi. 0-4