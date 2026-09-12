BJK Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş bu hafta içi Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor. Ligde Kara Kartal adına işler yolunda giderken Avrupa'daki performans merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş ilk maçını Fransız ekibi Beşiktaş karşısında oynayacak. Sabırsızlık gitgide artarken "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.
Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında bugüne kadar 2 maç oynandı. Beşiktaş ve Marsilya 1'er kez galibiyet aldı. Marsilya 3 gol atarken Beşiktaş 2 gol buldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ