Google Haberler

BJK Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş bu hafta içi Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor. Ligde Kara Kartal adına işler yolunda giderken Avrupa'daki performans merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
BJK Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş ilk maçını Fransız ekibi Beşiktaş karşısında oynayacak. Sabırsızlık gitgide artarken "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.

Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İki takım arasında bugüne kadar 2 maç oynandı. Beşiktaş ve Marsilya 1'er kez galibiyet aldı. Marsilya 3 gol atarken Beşiktaş 2 gol buldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar