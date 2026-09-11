Fenerbahçe'den açıklama: İsmail Kartal görevinin başında
Fenerbahçe'de dün akşam Roma maçının ardından istifa eden Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, Kartal'ın görevinin başında olduğunu duyurdu.
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır." ifadeleri kullanıldı.
Kulüp ayrıca takımın yarın saat 11.30'da İsmail Kartal yönetiminde antrenman gerçekleştireceğini ve Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ