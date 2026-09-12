GS maç tarihi ve saati... Galatasaray - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Aslan liderliği tekrar ele almak isterken Kocaelispor ise 4'te 4 yapma peşinde... Mücadele bilgileri bugün sıkça araştırılıyor. İşte detaylar...
Galatasaray bu hafta Kocaelispor'u konuk ediyor. 4 maçta 1 beraberlik 3 galibiyet alan Aslan, bu sene lige güzel bir başlangıç yapan rakibini evine boş göndermek istiyor. Peki, Galatasaray - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Kocaelispor maçı 13 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Aslan'da 4 eksik
Galatasaray, Kocaelispor karşılaşmasına dört oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları devam eden Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç, mücadelede forma giyemeyecek.