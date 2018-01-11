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Borussia Dortmund'da 9 futbolcu zehirlendi

Alman temsilcisi Borussia Dortmund’da forma giyen ve aralarında Türk futbolcular Nuri Şahin ile Ömer Toprak’ın da bulunduğu 9 futbolcu yedikleri yemekten dolayı rahatsızlandı.

Borussia Dortmund'da 9 futbolcu zehirlendi
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İspanya’nın Marbella şehrinde kamp çalışmalarını sürdüren Alman ekibi Borussia Dortmund, şok bir olay yaşadı.

Kampın son gününde aralarında milli futbolcular Nuri Şahin ile Ömer Toprak’ın yer aldığı 9 futbolcu yediği yemekten dolayı zehirlendi. Futbolcuların yedikleri tavuk dönerden kaynaklı olarak hastalandıkları iddia edildi. Hastalanan futbolcuların daha sonra tedavi altına alındığı belirtildi.

Yemekten rahatsızlanan futbolcular isimleri ise şöyle:

“Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Ömer Toprak, Jacob Bruun Larsen, Nuri Şahin ve Dominik Reimann.”

Kaynak: İHA

Nuri Şahin Ömer Toprak Borussia Dortmund

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