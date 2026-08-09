Bugün maç var mı? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçı var mı?
Süper Lig ekipleri yeni sezona hazırlanıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da mücadelelerine başlarken Trabzonspor ve Galatasaray da hazırlık maçları yaptı. Futbol tutkunları pazar günü maç olup olmadığını sorguluyor.
Süper Lig heyecanı başlamak üzere... 14 Ağustos'ta ilk start veriliyor. Kulüpler Avrupa'da ve hazırlık maçlarında boy gösterirken bugün müsabaka olup olmadığı araştırılıyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçı var mı?
Bugün Süper Lig ekiplerinin maçı bulunmuyor.
Sturm Graz - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da başlayacak.
Beşiktaş - Hradec Kralove maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray ilk lig maçını Çorumspor ile 14 Ağustos saat 21.30'da oynayacak.
Trabzonspor ise 15 Ağustos saat 19.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak.