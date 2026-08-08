Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye gelecek mi, son durum nedir?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer dönemi devam ederken gelecek yıldızların hangileri olacağı merak ediliyor. Son günlerde transferde sıkça adı geçen isim ise Romelu Lukaku… Peki, Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ile Napoli Romelu Lukaku transferi için görüşmelere başladı. Henüz anlaşma sağlanmış değil.