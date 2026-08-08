SÜPER LİG BAŞLAMA TARİHİ: Lig ne zaman başlıyor?

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Süper Lig ekipleri hazırlıklarını tamamlamak üzere... Transfer dönemi ise devam ediyor. Taraftar takımını bir en önce seyretmek isterken son günlerde "Lig ne zaman başlıyor" sorusu hızlanmış durumda...

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.

14 Ağustos Cuma

21.30 | Galatasaray - Çorum

15 Ağustos Cumartesi

19.00 | Konyaspor - Rizespor

19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor

21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor

21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 | Başakşehir - Kocaelispor

21.30 | Amed - Erzurumspor

21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 | Samsunspor - Göztepe