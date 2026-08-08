SÜPER LİG BAŞLAMA TARİHİ: Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig başlangıç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Kulüp taraftarları özlemin sona ermesini isterken cevap aranan soru ise "Lig ne zaman başlıyor" oluyor.
Süper Lig ekipleri hazırlıklarını tamamlamak üzere... Transfer dönemi ise devam ediyor. Taraftar takımını bir en önce seyretmek isterken son günlerde "Lig ne zaman başlıyor" sorusu hızlanmış durumda...
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.
14 Ağustos Cuma
21.30 | Galatasaray - Çorum
15 Ağustos Cumartesi
19.00 | Konyaspor - Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19.00 | Başakşehir - Kocaelispor
21.30 | Amed - Erzurumspor
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 | Samsunspor - Göztepe