Transfer dönemi bitiş tarihi: Transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig ekipleri yeni sezona iddialı girmek için birçok yıldızı kadrosuna kattı. Lig başlamak üzere ve sıkça gelen sorulardan biri "Transfer sezonu ne zaman bitiyor" oluyor.

Transfer dönemi bitiş tarihi...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi 4 Eylül'de sona erecek.

Ara transfer dönemi ise 1 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek.