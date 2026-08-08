Dünya yıldızı Messi'nin babası hayatını kaybetti

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Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin babası ve uzun yıllar menajerliğini üstlenen Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Jorge Messi'nin, memleketi Rosario'da tedavi gördüğü klinikte cuma gecesi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uzun süredir tedavi görüyordu

Jorge Messi'nin kronik ve ağır bir hastalık nedeniyle bir süredir tedavi altında olduğu bildirildi. Messi ailesi hastalığın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmazken haziran ayında Jorge Messi'nin tıbbi gözetim altında bulunduğunu doğrulamıştı.

Tedavi süreci devam eden Jorge Messi'nin, doğduğu ve uzun yıllar yaşadığı Arjantin'in Rosario kentindeki bir klinikte vefat ettiği kaydedildi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Jorge Messi'nin ölümünün ardından yayımladığı mesajda, "Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatından derin üzüntü duyduk" ifadelerine yer verdi.

Messi'nin kariyerindeki en önemli isimlerdendi

Jorge Messi, oğlunun futbol kariyeri boyunca yalnızca babası değil, aynı zamanda menajeri ve en yakın danışmanı olarak da yanında yer almıştı. Lionel Messi'nin altyapı yıllarından dünya futbolunun zirvesine uzanan yolculuğunda önemli rol üstlenmişti.