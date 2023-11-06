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Bursaspor'un İsrail takımıyla maçı ertelendi

Bursaspor İnfo Yatırım'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İsrail takımıyla oynayacağı maç ertelendi.

Haber Merkezi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 3. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım'ın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u 8 Kasım'da konuk edeceği maç, güvenlik endişeleri nedeniyle 29 Kasım'a ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, erteleme kararının, Bursaspor İnfo Yatırım tarafından iletilen güvenlik endişeleri ve Türkiye Basketbol Federasyonunun tavsiyeleri doğrultusunda alındığı kaydedildi.