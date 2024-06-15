Bursaspor'un transfer tahtası açıldı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, bugünkü açıklamasıyla, takımın artık transfer yapabileceğini duyurdu. Çelik, transfer tahtasıyla ilgili yoğun sürecin sonuna gelindiğini, artık takımın tahtasının açıldığını kaydetti.

Çelik, bu açıklamanın ardından da sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Çelik şunları kaydetti: “Transfer tahtasının çözümü sürecinde, sürecin başından beri tek tek dosyalar ile ilgilenen Sn. Emir Çokçağlayan, Sn. Enbiya Topal ve ekibindeki avukat arkadaşlara şahsım ve kulübüm adına çok teşekkür ederim. Tahtanın çözümü için bu temaslar devam ederken maddi anlamda destek bulma sürecinde bizleri yalnız bırakmayan Bakanlarımız Sn. Faruk Çelik ve Mustafa Varank’a, bu kenetlenmede önemli rol oynayan değerli Valimiz Sn. Mahmut Demirtaş’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Bozbey’e, BTSO Başkanımız Sn. İbrahim Burkay’a, Bursa Ticaret Odası Başkanımız Sn. Özer Matlı’ya ve tüm Bursa iş dünyasına çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar kampanyamıza destek olmuş ve olacak olan tüm iş insanlarımıza bayramdan sonraki süreçte Yönetim Kurulu olarak ziyaretlerde bulunacağız."

Taraftarlara çağrı

"Artık söz taraftarımızdadır" diyen Çelik, kombinelere ve formalara rekor düzeyde ilgi göstermelerini beklediklerini, birlik ve dayanışma ruhunun bayram ve sonrasında da devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdi.