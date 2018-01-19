'Buzun en hızlıları' geri dönüyor

19 Ocak 2018

Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı yaklaşık 400 metrelik pistte yarıştığı Red Bull Crashed Ice geri dönüyor.

Patenin en iyilerinin yarıştığı dünya serisi, bu hafta sonu ABD’de başlayacak. Missisippi Nehri üzerindeki görkemli Saint Paul’da yaşanacak heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele edecek. 17 farklı ülkeden sporcunun yarışacağı pistte, ilk gün gençler yeteneklerini sergileyecek, Cumartesi günü ise bu sporun en iyi isimleri izleyicinin önüne çıkacak. Yarış Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanacak.

100 binden fazla seyircinin beklendiği yarışta gözler erkeklerde Minnesotalı Cameron Naasz, kadınlarda ise Kanadalı Jacqueline Legere’de olacak. Red Bull Crashed Ice heyecanına evi Minnesota’da başlayacak olan Naasz taraftar desteğini de arkasına alacak. 28 yaşındaki sporcu, Dünya Şampiyonası’nda üst üste üçüncü kez zafere uzanmak istiyor. Naasz’ın sıkı rakipleri arasında eski şampiyon Scott Croxall, Kyle Croxall, Dallago, Wedge, Maxwell Dunne, De Paoli ve Luca Dallago da var. Kadınlarda ise yarışın favorilerinden son iki sezonun dünya şampiyonu 26 yaşındaki Legere, Minnesotalı Amanda Trunzo, Myriam Trepanier ve Elaine Topolnisky ile zirve mücadelesi verecek.

18. sezonunu yaşayan Red Bull Crashed Ice, ABD’nin ardından Finlandiya, Fransa ve Kanada’yı ziyaret edecek. Şampiyona 24 Şubat’ta yine ABD’de yaşanacak heyecanın ardından Kanada’da yapılacak son iki yarış ile son bulacak.