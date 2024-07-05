Cem Bölükbaşı Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek

Cem Bölükbaşı, yeni sezonda dört saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) İtalya pistinde mücadele edecek. Bu pazar yapılacak yarışta sporcu, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla yarışacak.

Toplamda 42 arabanın piste çıkacağı Imola yarışı, European Le Mans Series YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Bölükbaşı, serideki en üst düzey araç seviyesi olan LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracıyla, Pro/Am kategorisinde yarışacak.

Bir sonraki yarış durağı: Belçika

Beş ülkede düzenlenen organizasyonun bir sonraki etabı, 25 Ağustos tarihinde Belçika’daki Spa-Francorchamps pistinde düzenlenecek. Takvimin diğer yarışları ve tarihleri ise 29 Eylül’de Mugello (İtalya) ve 19 Ekim’de Portimao'de (Portekiz) yapılacak.