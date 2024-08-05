Cinsiyet tartışmalarına yol açan boksör Carini, Khelif'ten özür diledi

Rakibi için de üzgün olduğunu vurgulayan Carini, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi dövüşebileceğini söylediyse bu karara saygı duyarım. Bunu yapmayı amaçlamamıştım. Aslında ondan ve diğer herkesten özür dilemek istiyorum. Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif'e karşı hiçbir şeyim yok. Aslında onunla tekrar karşılaşsam ona sarılırım" ifadelerini kullandı. Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif'ten aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede ringden çekilmişti.

2023'teki 'red' başına iş açtı

Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA), 2023 Dünya Kupası'nda 'kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması' gerekçesiyle diskalifiye ettiği Cezayirli sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmalar gündeme gelmişti. Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA'nın, Khelif’in oyunlardan diskalifiye edilmesi yönündeki talebini reddetmişti.