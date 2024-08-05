Cinsiyet tartışmalarına yol açan boksör Carini, Khelif'ten özür diledi
İtalyan Boksör Angela Carini, Olimpiyat Oyunları'nda Khelif ile yaptığı karşılaşmanın 46. saniyesinde ringi terk etmesi ile ilgili 'La Gazzetta dello Sport' gazetesine konuştu. Carini, ringi terk etmesi sonrasında başlayan, Cezayirli sporcuya yönelik cinsiyet tartışmalarının kendisini üzdüğünü ifade etti ve rakibinden özür diledi.
Rakibi için de üzgün olduğunu vurgulayan Carini, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi dövüşebileceğini söylediyse bu karara saygı duyarım. Bunu yapmayı amaçlamamıştım. Aslında ondan ve diğer herkesten özür dilemek istiyorum. Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif'e karşı hiçbir şeyim yok. Aslında onunla tekrar karşılaşsam ona sarılırım" ifadelerini kullandı. Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif'ten aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede ringden çekilmişti.
2023'teki 'red' başına iş açtı
Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA), 2023 Dünya Kupası'nda 'kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması' gerekçesiyle diskalifiye ettiği Cezayirli sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmalar gündeme gelmişti. Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA'nın, Khelif’in oyunlardan diskalifiye edilmesi yönündeki talebini reddetmişti.