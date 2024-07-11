Copa America finaline kimler çıktı, final hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
ABD'de oynanan 2024 Copa America'da Arjantin ve Kolombiya karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen final karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Copa America finalinin hangi gün, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler!
ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa Amerika'da yarı final maçları sonuçlandı. İkinci maçta Uruguay'ı 1-0 yenen Kolombiya finale yükseldi. Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez maçın tamamında forma giydi.
2024 Copa Amerika finalinde hangi takımlar oynayacak?
2024 Copa Amerika turnuvasında ilk finalist yarı final maçında Kanada'yı 2-0 yenen Arjantin oldu. Kolombiya da tek gollük galibiyetinin ardından finale yükseldi. Arjantin ile Kolombiya final oynayacak.
2024 Copa Amerika finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Arjantin ile Kolombiya'nın karşılaşacağı 2024 Copa Amerika finali 15 Temmuz günü TSİ 03:00'te oynanacak. Karşılaşma naklen beIN SPORTS'ta yayınlanacak.