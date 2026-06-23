Cristiano Ronaldo’dan Dünya Kupası’nda tarihi rekor

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Portekiz Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atan Ronaldo, Dünya Kupası tarihine geçti.

Müsabakanın 6. dakikasında Cancelo'nun ortasında fileleri havalandıran yıldız oyuncu, bu golle 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu ünvanını aldı. Ronaldo müsabakadaki ikinci golünü ise 39. dakikada kaydetti.

Yıldız futbolcu, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da gol sevinci yaşamayı başardı.

Eusebio'yu geçti

Ronaldo, attığı 2 golle Portekiz futbolunun en önemli oyuncuları arasında yer alan Eusebio'yu geride bıraktı. Dünya Kupası'nda gol sayısını 10'a yükselten Ronaldo, 9 golü olan Eusebio'nun rekorunu kırarak ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Ronaldo aynı zamanda attığı gollerle Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti. Portekizli yıldız, 42 yaş 39 günle Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü olan Kamerunlu eski futbolcu Roger Milla'nın ardından 41 yaş 138 günle ikinci sıraya yerleşti.