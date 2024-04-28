Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabına yağmur engeli
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava şartları nedeniyle nötralize edildi. Sporcular, Caddebostan'da 1 tur atarak Sultanahmet'te parkuru tamamlayacak.
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2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 8. etabı İstanbul'da başlamıştı. Fakat olumsuz hava şartları nedeniyle yarışın İstanbul ayağı nötralize edildi.
AA'nın haberine göre; sporcular, Caddebostan'da 1 tur atarak Sultanahmet'te parkuru tamamlayacak.