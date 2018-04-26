Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'ı bekleyen cezalar
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Kupası yarı final rövanş maçına çıkmama kararı alan siyah-beyazlı kulübe ağır cezalar bekliyor.
Tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Futbol Federasyonu'nun (TFF), maçın kaldığı yerden oynanması karar vermesinin ardından Beşiktaş Kulübü, bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi ve mücadeleye çıkmama kararı aldı.
Bu kararın ardından Fenerbahçe direkt finale yükselecek, Beşiktaş'a ise ağır yaptırımlar uygulanacak.
Siyah-beyazlı kulübe beklenen yaptırımlar şöyle:
Kupa maçına çıkılmadığı takdirde Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.
Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupasına katılamaz.
Türkiye Kupasından bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.
Beşiktaş'tan derbi maça çıkmama kararı
Kaynak: İHA