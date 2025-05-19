Dev gelir belli oldu! Galatasaray'ın kasası dolacak: Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u mağlup ederek tarihindeki 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım hakkı kazandı ve önemli bir gelir kapısını araladı.

UEFA'nın yeni formatıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının yerini lig sistemi aldı. Takım sayısının 32'den 36'ya çıktığı yeni düzende, ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. 9-24. sıra arasındaki ekipler ise play-off turuna çıkmak için mücadele edecek. Bu format değişikliğiyle birlikte UEFA, turnuvaya katılan takımlara dağıtılacak ödül havuzunu da güncelledi.

Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak?

Galatasaray, Devler Ligi'ne katılım bedeli olarak kasasına 18 milyon 620 bin euro koyacak. Bu tutar, güncel kur ile yaklaşık 808 milyon TL'ye denk geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde alınacak her galibiyet 2.1 milyon euro, beraberlik ise 700 bin euro kazandıracak. Son 16 turuna kalmak 11 milyon euro, çeyrek final 12.5 milyon euro, yarı final 15 milyon euro ve final 18.5 milyon euro getiriyor. Şampiyonluk primi ise 6.5 milyon euro olarak belirlendi.

Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla birlikte TFF'den de önemli bir gelir elde eden Galatasaray, katılım bedeli, performans payı, geçmiş şampiyonluklar, ilk 6 sıra, galibiyet ve beraberlik primleri ile toplamda 300 milyon TL'yi aşan bir ödül hakkı kazandı.

Yeni formalar ve sponsorluk anlaşmaları

Kulüp ayrıca 5 yıldızlı yeni formalar ve 25. şampiyonluk ürünleri ile GS Store satışlarında rekor kırmayı hedefliyor. Satışlardan elde edilen gelirin 2 milyar TL'yi aştığı belirtilirken, yeni sponsorluk anlaşmaları da gelirleri artıracak.

Forma göğüs sponsoru Next Level ile yapılan 10 milyon euro'luk anlaşma, Galatasaray'ın reklam ve sponsorluk gelirlerini güçlendirdi.

Tüm bu gelir kalemleri toplandığında, Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 5 milyar TL'nin girmesi bekleniyor. Bu rakam, sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde alacağı performansla daha da artabilir.