Galatasaray dün Kayserispor’u mağlup ederek peş peşe 3’üncü, toplamda ise 25’inci şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılıların başarısında en büyük pay Nijeryalı santrfor Victor Osimhen’in oldu.

Sezon boyunca forma giydiği 35 maçta 30 gol atan, 5 gol attıran Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu...

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray’da kiralık oynayan ve sözleşmesi 30 Haziran’da sonra erecek olan yıldız golcüye Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi devler talip. Suudi Arabistan ekiplerinin de Osimhen’i gözüne kestirdiği ve astronomik teklifler yaptığı öne sürülüyor.

Sarı-kırmızılı ekip Victor Osimhen’i takımda tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bonservisi Napoli’de bulunan Osimhen için ciddi finansal kaynak gerekiyor.

Abdullah Kavukcu'dan dikkat çeken açıklama

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, şampiyonluğun ardından Osimhen’i transferine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TV100’e konuşan Kavukcu, Osimhen’e kalmak istemesi halinde “Bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız” dediklerini açıkladı.

Osimhen’in Türkiye’yi çok sevdiğini ifade eden Kavukcu, "Ancak hayatın da gerçekliği de var. Sezon sonuna kadar biraz netleşir durum. Kendi kafasında netleştirmesi lazım. Ben inanıyorum” dedi.