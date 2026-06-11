DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI: Meksika - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Meksika - Güney Afrika maçı ile başlıyor. A Milli Futbol Takımı'mızın da 24 yıl aradan sonra katıldığı organizasyon için nefesler tutulurken ilk maçı kaçırmak istemeyenler "Meksika - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
4 yıllık hasret bitiyor. Futbol tutkunlarının en değer verdiği turnuvalardan biri olan Dünya Kupası bugün başlıyor. İlk maç Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Mücadeleyi canlı seyretmek isteyenler "Meksika - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Meksika - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Meksika - Güney Afrika maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Pineda, Alvarez, Fidalgo, Vega, Quinones, Jimenez
Güney Afrika: Williams, Modiba, Ndamane, Sibisi, Mudau, Mokoena, Sithole, Mofokeng, Zwane, Appollis, Foster