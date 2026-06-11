DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇI: Meksika - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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4 yıllık hasret bitiyor. Futbol tutkunlarının en değer verdiği turnuvalardan biri olan Dünya Kupası bugün başlıyor. İlk maç Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Mücadeleyi canlı seyretmek isteyenler "Meksika - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Meksika - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Meksika - Güney Afrika maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Pineda, Alvarez, Fidalgo, Vega, Quinones, Jimenez

Güney Afrika: Williams, Modiba, Ndamane, Sibisi, Mudau, Mokoena, Sithole, Mofokeng, Zwane, Appollis, Foster