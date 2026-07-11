Dünya Kupası final biletlerinde sert düşüş: Binlerce koltuk hâlâ satılamadı

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanına sayılı günler kala bilet fiyatları düşüşe geçti. Özellikle yeniden satış platformlarında yaşanan gerileme, turnuvanın en önemli karşılaşması öncesinde dikkat çekti.

Bilet takip platformu TicketData.com'un verilerine göre, 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finali için en düşük bilet fiyatı son bir haftada yüzde 28, son üç günde ise yüzde 19 geriledi. Böylece 22 Haziran'da 12 bin 200 dolara kadar yükselen en düşük bilet fiyatı, cuma sabahı itibarıyla 7 bin 149 dolara düştü.

Yarı final ve çeyrek final biletleri de ucuzladı

Fiyat düşüşü yalnızca finalle sınırlı kalmadı. Norveç-İngiltere çeyrek final karşılaşmasının biletleri son bir haftada yüzde 46 değer kaybederken, diğer çeyrek final ve yarı final mücadelelerinde de fiyatlar yaklaşık yüzde 50 geriledi.

Uzmanlar: Beklenen talep oluşmadı

Uzmanlara göre düşüşün en önemli nedeni, turnuva öncesinde beklenen yoğun talebin gerçekleşmemesi oldu.

Güney Carolina Üniversitesi Spor ve Eğlence Yönetimi Bölümü'nden Prof. Stephen Shapiro, Dünya Kupası gibi organizasyonlarda talebin doğru tahmin edilmesinin zor olduğunu, ABD'deki güçlü ikinci el bilet piyasasının ise spekülatif fiyatlamaları artırdığını belirtti.

Shapiro, birçok bilet komisyoncusunun yüksek talep beklentisiyle biletleri oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunduğunu ancak beklenen alıcı kitlesi oluşmayınca fiyatların aşağı çekildiğini ifade etti.

FIFA'nın resmi sisteminde de binlerce bilet var

FIFA'nın resmi bilet platformunda da final için çok sayıda koltuğun satışta olması dikkat çekiyor. Newsweek'in hesaplamasına göre cuma sabahı itibarıyla 1.366 bilet satıştaydı. Resmi satış fiyatları ise 7 bin 380 dolar ile 32 bin 970 dolar arasında değişiyor.

TicketData.com'un kurucusu Keith Pagello, FIFA'nın kısa süre önce yaklaşık 1.500 ek final biletini satışa sunmasının piyasadaki fiyatları aşağı çektiğini söyledi.

Ev sahibi ülkelerin elenmesi etkili oldu

Pagello'ya göre ABD, Kanada ve Meksika'nın turnuvaya erken veda etmesi de bilet talebini zayıflatan önemli unsurlardan biri oldu. Ayrıca eleme turlarında kısa sürede uluslararası seyahat planlamasının zorluğu nedeniyle alıcı kitlesinin daha çok yerel taraftarlardan oluştuğu belirtildi.

Uzmanlar, buna rağmen Dünya Kupası finalinin yine de spor tarihinin en çok izlenen organizasyonlarından biri olacağını ve bilet fiyatlarının diğer büyük spor etkinliklerinin üzerinde kalmayı sürdüreceğini değerlendiriyor.