Dünya Kupası Fransa'nın

15 Temmuz 2018

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa şampiyonluğa ulaştı.

Fransa tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı. 1958 dünya kupasından beri ilk kez bir final maçının normal süresinde 6 gol atıldı.

Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan maçta Fransa, 18. dakikada Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı golle Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti.

Hırvatistan, 28. dakikada Ivan Perisic'in attığı golle Fransa karşısında durumu 1-1'e getirdi.

Fransa, 38. dakikada Antoine Griezmann'ın penaltıdan attığı golle Hırvatistan karşısında 2-1 öne geçti. Fransa bu golle, Hırvatistan karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fransa, 59. dakikada Paul Pogba'nın attığı golle skoru 3-1 yaptı.

Fransa, 65. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle farkı 3'e çıkardı: 4-1

Hırvatistan, 69. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle Fransa karşısında durumu 4-2'ye getirdi.

Fransa bu sonuçla Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Fransa'nın üçüncü, Hırvatistan'ın ilk finali

Fransa üçüncü kez finalde mücadele etti. Daha önce evinde düzenlenen şampiyonada 1998'de bir kez kupayı kaldıran Fransızlar, kupayı ikinci kez kazanmış oldu.

Hırvatistan, tarihinde ilk kez final heyecanı yaşamış oldu.

Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu Luka Modric

Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonun belli olmasının ardından turnuvanın en iyileri de belli oldu.

Turnuvanın en iyi oyuncusu Hırvatistan’ın finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Luka Modric seçildi. Modric turnuvada oynadığı 7 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Dünya Kupası'nın 'En İyi Genç Oyuncusu' ödülünün sahibi ise Fransa’nın 19 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe seçildi. Mbappe turnuvayı 4 golle tamamladı. Başarılı futbolcu finalde de Hırvatistan ağlarını 1 kez havalandırdı.

En iyi kalecisi de Belçika’nın file bekçisi Thibaut Courtois oldu. Courtois, oynadığı 7 mücadelede kalesini 6 kez gole kapatamadı. 26 yaşındaki file bekçisi 3 kez de gol yemeden maçı tamamladı.

Dev turnuvada İngiltere'yi 2-0 yenen Belçika üçüncülük unvanını kazanmıştı.

Belçika, dünya üçüncüsü oldu

Kaynak: AA