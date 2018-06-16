Dünya Kupası'nda günün maçları
2018 Dünya Kupası'nda bugün 4 mücadele yaşanacak?
Rusya'da düzenlenen 2018 Rusya Dünya Kupası, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek.
D Grubu'nda Messi'li Arjantin, İzlanda ile karşılaşırken, Hırvatistan da Nijerya ile maç yapacak.
C Grubu'nda ise Fransa - Avustralya ve Peru - Danimarka maçları oynanacak.
Fransa Avustralya maçı Türkiye saati ile 13.00'da başlayacak.
Günün ikinci maçında ise D Grubu'nda Messi'li Arjantin, İzlanda karşısında galibiyet arayacak. Mücadele Moskova'da Spartak Stadyumu'nda oynanacak.
Saat 19'daki mücadelede ise C Grubu'nda Peru ve Danimarka karşı karşıya gelecek.
Günün kapanış maçında ise Hırvatistan ve İzlanda karşılaşacak. Kaliningrad Stayumu'ndaki maç Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.
Maçları TRT 1 canlı verecek.