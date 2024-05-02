Dünyaca ünlü Harlem Globetrotters, Türkiye’ye geliyor

Bu sefer İstanbul ve Ankara’daki basketbol severlerle buluşacak olan Harlem Globetrotters, daha önce hiç görülmeyen bir oyunla geliyor.

En sevilen Globetrotters yıldızları, dünyanın en çok kazanan takımına karşı amansız bir mücadele verecek olan Washington Generals ile yapacakları karşılaşmada, inanılmaz basketbol yeteneklerini, muhteşem atletizmlerini sergilerken, herkese oyun boyunca eğlenceli vakit geçirtecek.

Yüzüncü yıl dönümüne yaklaşan Harlem Globetrotters, dünyada basketbol sevgisinin yayılmasına büyük katkıda bulunuyor.

Harlem Globetrotters, sanatvari atletizmleri ve benzersiz hareketleriyle, seyircilere başka hiçbir yerde yaşayamayacakları eşsizlikte bir tecrübe sunuyor.