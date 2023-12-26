Dzeko ile Icardi gol krallığında yarışıyor

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaaylı Mauro Icardi, 12 golle krallık yarışında zirvede yer aldı. İlk 10 sıra içinde yer alan tek Türk oyuncu, 9 kez rakip fileleri havalandıran Aytaç Kara oldu.

Ligde geride kalan 17 maçta 12 gol kaydeden Dzeko ve Icardi'yi Mondihome Kayserispor forması giyen Mame Thiam takip etti. Senegalli futbolcu, forma giydiği 17 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'den üç isim

Krallık yarışında ilk 10 sıra içinde Fenerbahçe forması giyen 3 futbolcu yer aldı. 12 gollü Dzeko'nun yanı sıra 8 gol kaydeden Sebastian Szymanski ve 7 gollü Dusan Tadic ligin en golcü isimleri arasında yer aldı.

Fenerbahçe 17 maçta 44 gol kaydederken, 3 futbolcu toplamda 27 gole imza attı.

Aytaç Kara'dan kariyer rekoru

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı en fazla gol sevinci yaşayan Türk futbolcu, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara oldu.

Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Aytaç Kara, forma giydiği 17 mücadelede 9 kez gol sevinci yaşadı ve gol krallığı yarışında 4. sırada yer aldı.

Aytaç Kara'nın ardından sezonun ilk yarısında en fazla gol atan ikinci Türk oyuncu, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci oldu.

Milli futbolcu, 17 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.