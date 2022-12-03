"Engeller Bizi Durduramaz" projesi hayata geçti

Hem bu günü kutlamak hem de projenin lansamanını yapmak amacıyla, Beşiktaş Emlak Jet Spor Kompleksi'nde, "Engeller Bizi Durduramaz" şöleni düzenlendi.

"Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını bu konuda lokomotif yapacağız"

Şölende bir konuşma yapan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Biz bütün engelli vatandaşlarımıza dokunmak istiyoruz. Sadece fiziki engellilere değil, tüm engelliler bizim için önemli. Beşiktaş engelli sporuna, tüm engelli kardeşlerimize daha fazla destek verecek. Emeği geçen ve bugün burada bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Birazdan oynanacak olan maçın en büyük destekçisi olan Elçin Kılıç Bey ve eşine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Engeller Bizi Durduramaz Sosyal Sorumluluk projesini hayata geçirerek, Türkiye'de yine bir ilki başlatacağız ve ülkemiz genelinde Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını bu konuda lokomotif yapacağız" dedi.

Eğitim videoları ile basketbolu öğretiyor

Beşiktaş JK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Oyucuları Bedensel Engellilere kısa eğitim videolarıyla evde basketbol oynamayı öğretiyor.

Çebi, "Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sporcularımızın önderliğinde, eskiden onların da basketbola başlamadan önce yaptığı gibi kendini eve kapatan, spor kelimesi ile kendini yan yana getiremeyen birçok bedensel engelli genci harekete geçirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Bu proje ile, bedensel engelli bireylerin evde ya da parkta yapabilecekleri çok basit hareketler ile kondisyonlarını da artırarak basketbolu öğretiyoruz. Kampanyanın web sitesiwww.engellerbizidurduramaz.comadresinde paylaşılacak eğitim filmleri, sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Bu projeyle bedensel engelli bireylere seslenen Beşiktaş JK, şu mesajları verdi: "Sizler de spor yapabilirsiniz, takım oyuncularımıza web sitemiz üzerinden soru sorabilirsiniz. Dilerseniz çektiğiniz videoları bize gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan sadece maçlarımızı değil, kampanyamızı destekleyen tanınmış isimlerin videolarını ve daha pek çok şeyi takip edebilirsiniz" diye konuştu.

Şölen, Ahmet Nur Çebi'nin basket atışıyla başlayan Beşiktaş JK ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol maçı ile sona erdi. Maçın devre arasında ise, Alya Dormen ve Avrupa Bedensel Engelli Dans Şampiyonu olan Barış Bayraktar özel bir dans gösterisi gerçekleştirdi.