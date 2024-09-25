Ergin Ataman krizi büyüdü: Fenerbahçe, A Milli Takım'a oyuncu göndermeyecek!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Yunan basketbol takımlarından Panathinaikos ve A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki olarak Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararı aldı.

Konuya ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur" denilerek Ataman'ın tavrının milli takım başantrenörlüğü pozisyonuna yakışmadığı vurgulandı.

Sarı-lacivertliler ayrıca, Ataman’ın Fenerbahçe camiasına yönelik yaptığı özür açıklamasını da kabul etmediğini belirterek, bu tavrın milli takım antrenörlüğünün saygınlığına, tarafsızlığına ve ülkeye zarar verdiğini ifade etti. Fenerbahçe, bu nedenle Ergin Ataman görevde kaldığı sürece milli takıma oyuncu göndermeme kararı aldığını duyurdu.

Ergin Ataman ne yaptı?

Ergin Ataman, basketbolda Panathinaikos ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında yaptığı el hareketi ile Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanan 3-1'lik derbi maçının skoruna göndermede bulunmuştu. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.