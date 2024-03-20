Eski milli futbolcu Ersen Martin'in cenaze programı belli oldu: Neden öldü, hastalığı neydi?

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin dün, hayatını kaybetti. Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ersen Martin'in cenazesi, Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Ersen Martin kimdir?

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yükseldi. 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Ersen Martin, 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.

Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.

Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

Martin, Süper Lig’de farklı takımlarla sahaya çıktı. Almanya’dan Beşiktaş’a transfer olmasının ardından kariyerinde zirve yaşayan oyuncu Siirt Jetpa, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Kasımpaşa, Manisaspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor gibi takımların formasını giydi.

Süper Lig’de 256 karşılaşmada oynayan oyuncu 74 gol atarken 23 asist yaptı. Türkiye kariyerinin yanı sıra Trabzonspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından İspanya’nın Recr. Huelva takımına transfer olmuştu.