EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı.
29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.
Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.
Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.
Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.
Son 16 turu sonuçları
EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:
İsviçre-İtalya: 2-0
Almanya-Danimarka: 2-0
İngiltere-Slovakya: 2-1
İspanya-Gürcistan: 4-1
Fransa-Belçika: 1-0
Portekiz-Slovenya: 3-0
Romanya-Hollanda: 0-3
Avusturya-Türkiye: 1-2
Eşleşmeler
Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:
5 Temmuz Cuma:
19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)
22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)
6 Temmuz Cumartesi:
19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)
22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)