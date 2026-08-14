FB maçı tarihi ve saati... Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak istiyor. Sarı Kanarya lige güzel bir başlangıç yapmak isterken ilk rakip ise Gençlerbirliği... Taraftar mücadeleyi kaçırmak istemezken "Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İki takımın 97. mücadelesi

İki takım arasında geride kalan 96 maçta sarı-lacivertliler 49, kırmızı-siyahlılar 16 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 10 lig maçından 7'sini kazanıp, ikisinde berabere kalan ve tek yenilgi yaşayan Fenerbahçe'nin attığı toplam 175 gole, Gençlerbirliği 102 golle karşılık verdi.

En iyi sezon başlangıcı

Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım ünvanı Fenerbahçe'ye ait.

2023-2024 sezonunda ilk 10 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, kendisine ait 8 karşılaşmalık rekoru geliştirerek ünvanını korudu.