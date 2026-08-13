Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

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Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynadığı eşleşmenin ilk maçını 1-0 kazandı. Rövanş karşılaşmasında ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Ferencvaros, toplamda 2-1'lik skorla turu geçerek Trabzonspor'un rakibi oldu.

Bordo-mavili ekip, play-off turundaki ilk maçını kendi sahasında oynayacak. Karşılaşmaların ilk ayağı 20 Ağustos'ta, rövanşları ise 27 Ağustos'ta yapılacak.

Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki eşleşmenin galibi, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına katılma hakkı kazanacak. Eşleşmeyi kaybeden takım ise yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabında devam edecek.