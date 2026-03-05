EuroLeague'de fırtınalar estiren Fenerbahçe Beko bu akşam Monaco ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta da rakibini eli boş gönderen Sarı Kanarya bu maçtan da galibiyetle ayrılma peşinde... Taraftar mücadeleyi beklerken "Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Fenerbahçe Beko Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Monaco maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Tedavileri devam eden Nicolo Melli ve Devon Hall, AS Monaco karşısında forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara başlayan Chris Silva’nın durumu ise maç saatinde netleşecek.