Fenerbahçe Beko, Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen'le yolları ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bugünkü yazılı açıklamasıyla iki yardımcı antrenörün takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Yardımcı Antrenörleri Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımıza yapmış oldukları katkılar için teknik ekibimizin değerli isimlerine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz." denildi.