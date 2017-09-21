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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 23 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak da Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.

Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

23 Eylül Cumartesi:
14.00 Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
16.30 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Ali Palabıyık

24 Eylül Pazar:
14.00 Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa-Kayserispor: Ümit Öztürk
19.30 Bursaspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

25 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan

Kaynak: AA

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