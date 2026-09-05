Fenerbahçe Beşiktaş maç saati... FB - BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11...

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Sezonun ilk derbisi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Ezeli rekabette 366. randevu... Taraftar mücadeleyi iple çekerken sık sık "Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt aranıyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saati ve kanalı...

Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, Orkun, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic

Eksikler

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Marco Asensio, karşılaşmada görev alamayacak. Beşiktaş'ta ise eksik futbolcu bulunmuyor.

366. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette iki takım bugüne kadar 365 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 138'ini Fenerbahçe kazanırken, Beşiktaş 130 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki takımın 97 karşılaşmasında ise eşitlik bozulmadı.

Oynanan 365 maçın 256'sı resmi müsabakalardan oluştu. Resmi maçlarda Beşiktaş 98 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe 88 kez sahadan galip ayrıldı.