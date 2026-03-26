Sezonun kritik derbisi için geri sayım başladı. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin gözü bu müsabakada olacak. İki takımın puan kaybetmesi halinde şampiyonluk yolunda büyük bir yara alınmış olacak. Günler ilerlerken "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu da tırmanıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İki takım bugüne kadar 364 futbol maçına çıktı. En çok kazanan takım, 137 maçla Fenerbahçe olurken Beşiktaş'ın 130 galibiyetinin bulunuyor. 97 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.