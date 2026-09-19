Fenerbahçe Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maç tarihi ve saati...

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Süper Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ederken gözler Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesine çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Eyüpspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Fenerbahçe Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.

Fenerbahçe Eyüpspor maç bilgileri...

Fenerbahçe Eyüpspor maçı 20 Eylül Paar günü saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka be IN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Asensio yeniden kadroda

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır formasından uzak kalan Marco Asensio'dan sevindiren haber geldi. TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığı geride bırakan İspanyol futbolcu, takımla çalışmalara başladı. Asensio'nun Eyüpspor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Yıldız oyuncunun forma giyip giymeyeceği ise teknik ekibin kararına bağlı olacak.

Fenerbahçe'de tek eksik Mert Müldür

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de kadroda yalnızca Mert Müldür bulunmayacak. Milli futbolcu, dün gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle maçta görev yapamayacak.

Fenerbahçe ile Eyüpspor 5. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 5. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 4 karşılaşmada sarı-lacivertli ekip 2 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 9 gol atarken, Eyüpspor rakibine 5 golle karşılık verdi. İki takım arasındaki son karşılaşma ise geçen sezonun son haftasında Kadıköy'de oynanmış ve 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.