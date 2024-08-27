Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferini resmen duyurdu

Uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer oldu.

Fenerbahçe, milli sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

Fenerbahçe, bu transferden 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ile birlikte sonraki satıştan yüzde 10 pay kazanacak.

5+1 yıllık sözleşme

Milli oyuncu, İngiliz ekibiyle 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacak.

Rekora ortak oldu

Ferdi Kadıoğlu, bu bonservis bedeliyle birlikte Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer olan Sacha Boey'un Türkiye'den Avrupa'ya en pahalı satış rekoruna ortak oldu.

KAP bildirimi şöyle

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." denildi.

"Harika bir yeteneğe sahip"

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, yeni oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili "Çok heyecanlıyım çünkü mükemmel bir oyuncu ve harika bir karaktere sahip oluyoruz. Harika bir yeteneğe sahip, güçlü bir oyuncu ve pas atmada çok iyi. O ağırlıklı olarak bek oynuyor ve sağ veya sol kanatta da oynayabiliyor; ayrıca orta sahanın ortasında da görev yapabiliyor. Öğrenmeye ve gelişmeye çok istekli biri ve bunu aklında tutarak Premier Lig’e uyum sağlayacağından ve İngiliz futboluna hızla uyum sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton’ın Lig Kupası’nda Crawley Town ile oynadığı maçtan önce tribünleri gezerek taraftarları selamladı.





Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na veda etti

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ferdi Kadıoğlu'nun kulüpte iz bıraktığına vurgu yapılırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı hikayeler özel olur, iz bırakır, unutulmazdır… Çok da söze gerek yoktur bazen bazı şeyleri anlatmak için. Tıpkı onun 18 yaşında bu kapıdan girip milyonların sevgilisi oluşu gibi… Parçası olduğu bu camia için milyonların birlikte söylediği bestelerin en nadide parçası Ferdi Kadıoğlu; formaya bağlılığı, armaya aidiyeti, Fenerbahçe’ye saygısı, azmi, hırsı, duruşu ve her tavrıyla 'Fenerbahçe’nin kıymetli bir Ferdi...' oldu. 2018 yılında renklerimize geldiğin ilk andan itibaren, gerek 21 yaş altı takımımızda gerekse de 20 Aralık 2018’de Giresunspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında formamızı giydiği A takımımızda, örnek bir futbolcu nasıl olur tanımının karşılığını verdi, terinin son damlasına kadar mücadele etti."

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla 200'ün üzerinde maçta forma giydiğinin hatırlatıldığı veda açıklaması şu şekilde devam etti:

"Fenerbahçe formasını giydiği her koşulda profesyonellik örneği sergiledi, Fenerbahçeli çocuklara rol model oldu, kalplerimize kazındı, akıllarımızda yer etti… Farklı pozisyonlarda görev alan ve oynadığı her bölgede formasının hakkını sonuna kadar veren Ferdi’miz, sarı-lacivert formamızla 200'ün üzerinde maça çıkarak 2 kez ‘dalya’ diyen en kıymetli parçalarımızdan biri olmayı başardı. ‘İyi ki Fenerbahçe’ dediği o günden bugüne milyonlarca gence örnek oldu. Milli Takım tercihini Türkiye’mizden yana kullanarak bu ülkenin bir evladı olduğunu ve köklerinden kopmadığını, milyonlara gururla gösterdi!"

Fenerbahçe, milli futbolcuya verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ettiği paylaşımını şu şekilde tamamladı:

"Ve şimdi Ferdi’miz yuvasına veda ediyor… 2018 yılında geldiği evinden, bugün itibarıyla ayrılıyor, hayallerinin peşinde futbolun beşiğine gidiyor. ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ Fenerbahçemize verdiğin eşsiz hizmetler için, Fenerbahçe’nin genlerinde var olan değerlerin bir parçası olduğun için, kulübümüzün en kıymetli parçası olan milyonlarca taraftarımıza yaşattığın sayısız sevinçler için sana sonsuz teşekkürler… Unutma; Fenerbahçe’de formaya saygı, armaya aidiyet duyanlar iz bırakırlar. Ve iz bırakanlar asla unutulmazlar… Atacağın her adımda yanında milyonlar var… Başarılarınla gururlanacağız, sevgimiz hep yanında olacak. Yolun açık, şansın bol olsun!"