Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Avrupa kupalarında rakipler bugün belli oluyor!

Avrupa Şampiyonaları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura heyecanı bugün yaşanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI: FENERBAHÇE VE GALATASARAY

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve Lille'i elemesi halinde play-off'a kalacak Fenerbahçe'nin rakibi saat 13.00'te belli olacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

* Dinamo Zagreb

* Kızılyıldız

* Young Boys

* Malmö - PAOK galibi

* Midtjylland - Ferencvaros galibi

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

* Slavia Prag - Union SG galibi

* Dinamo Kiev - Rangers galibi

UEFA AVRUPA LİGİ KURALARI: BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi halinde yoluna devam edecek olan Trabzonspor'un rakibi ise saat 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

* LASK

* Anderlecht

* Panathinaikos-Ajax

* Braga-Servette

* Panevezys- Maccabi Tel Aviv

* Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock

* Kryvbas KR - Viktoria Plzen

* Partizan - Lugano

* Karabağ - Ludogorets mağlubu

* Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

* Malmö - PAOK mağlubu

* Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

* LASK

* Anderlecht

* Panathinaikos - Ajax

* Braga - Servette

* Panevezys - Maccabi Tel Aviv

* Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock

* Kryvbas KR - Viktoria Plzen

* Partizan - Lugano

* Karabağ - Ludogorets mağlubu

* Midtjylland - Ferencvaros mağlubu

* Malmö - PAOK mağlubu

* Slovan Bratislava - APOEL mağlubu

UEFA KONFERANS LİGİ KURALARI: BAŞAKŞEHİR

3. eleme turunda Iberia'yı geçmesi halinde Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi de 15.00'te belli olacak.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

* Botev - Zrinjski galibi

* Maribor - Vojvodina galibi

* Petrocub - New Saints mağlubu

* Ruzomberok - Hajduk Split galibi

* Osijek - Zira galibi

* Kİ - Borac Banja Luka mağlubu

* Trnava - Wisla Krakow galibi

* Ararat - Puskas Akademia galibi

* Kilmarnock - Tromso galibi

* St Mirren - Brann galibi

* St Gallen - Slask Wroclaw galibi

* Auda - Drita galibi

* Celje - Shamrock Rovers mağlubu

* Hacken - Paide galibi

* Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu

* CSKA 1948 - Pafos galibi

* Paks - Mornar galibi

* Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu

* St Partick's Athletic - Sabah galibi