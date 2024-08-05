Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... Avrupa kupalarında rakipler bugün belli oluyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Türk temsilciler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in tur atlamaları halinde eşleşecekleri rakipleri bugün çekilecek olan kuraların ardından belli olacak. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler? Kuralarda hangi takımlar yer alacak? Eşleşme ihtimali olan takımlar hangileri? İşte ayrıntılar...
Avrupa Şampiyonaları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir için kura heyecanı bugün yaşanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI: FENERBAHÇE VE GALATASARAY
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ve Lille'i elemesi halinde play-off'a kalacak Fenerbahçe'nin rakibi saat 13.00'te belli olacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
* Dinamo Zagreb
* Kızılyıldız
* Young Boys
* Malmö - PAOK galibi
* Midtjylland - Ferencvaros galibi
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
* Slavia Prag - Union SG galibi
* Dinamo Kiev - Rangers galibi
UEFA AVRUPA LİGİ KURALARI: BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi halinde yoluna devam edecek olan Trabzonspor'un rakibi ise saat 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
* LASK
* Anderlecht
* Panathinaikos-Ajax
* Braga-Servette
* Panevezys- Maccabi Tel Aviv
* Molde / Silkeborg - Cercle Brugge / Kilmarnock
* Kryvbas KR - Viktoria Plzen
* Partizan - Lugano
* Karabağ - Ludogorets mağlubu
* Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
* Malmö - PAOK mağlubu
* Slovan Bratislava - APOEL mağlubu
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
* LASK
* Anderlecht
* Panathinaikos - Ajax
* Braga - Servette
* Panevezys - Maccabi Tel Aviv
* Molde - Silkeborg - Cercle Brugge - Kilmarnock
* Kryvbas KR - Viktoria Plzen
* Partizan - Lugano
* Karabağ - Ludogorets mağlubu
* Midtjylland - Ferencvaros mağlubu
* Malmö - PAOK mağlubu
* Slovan Bratislava - APOEL mağlubu
UEFA KONFERANS LİGİ KURALARI: BAŞAKŞEHİR
3. eleme turunda Iberia'yı geçmesi halinde Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi de 15.00'te belli olacak.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
* Botev - Zrinjski galibi
* Maribor - Vojvodina galibi
* Petrocub - New Saints mağlubu
* Ruzomberok - Hajduk Split galibi
* Osijek - Zira galibi
* Kİ - Borac Banja Luka mağlubu
* Trnava - Wisla Krakow galibi
* Ararat - Puskas Akademia galibi
* Kilmarnock - Tromso galibi
* St Mirren - Brann galibi
* St Gallen - Slask Wroclaw galibi
* Auda - Drita galibi
* Celje - Shamrock Rovers mağlubu
* Hacken - Paide galibi
* Krvybas - Viktoria Plzen mağlubu
* CSKA 1948 - Pafos galibi
* Paks - Mornar galibi
* Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps mağlubu
* St Partick's Athletic - Sabah galibi