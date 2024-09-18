Fenerbahçe Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet etti

Fenerbahçe’nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmalarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Pekin, illegal bir bahis şirketinin reklamının formaya gizlice yerleştirilmesinin ülkemizin kanunlarına aykırı olduğunu belirtti ve bu konudaki şikayetlerinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Pekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde yaşanan hukuksuzluklar karşısında kamuoyunu tatmin edecek resmi adımların atılmaması endişe verici. Türk futbolunda adaletin bu kadar çaresiz kaldığı bir durum yaşanmamıştır."

Pekin, söz konusu kulübün hukuka aykırı faaliyetlerde bulunduğunu ve ilgili makamların sessiz kalmasının cesaret verici olduğunu belirtti. Şu üç noktaya dikkat çekti:

1-Oyuncu maaşlarının düşük gösterilerek haksız rekabet yaratılması ve vergi kaybına yol açılması.

2-Kombinelerin kurumsal satış adı altında transfer edilerek yüksek bedellerle satılması ve bunun vergi kaçakçılığına yol açması.

3-İllegal bahis şirketlerinin reklâmının formaya yerleştirilmesinin kanunları hiçe saymak anlamına gelmesi.

Pekin, bu konularda Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF nezdinde yaptıkları başvuruların takipçisi olacaklarını belirtti. Devletin ve ilgili makamların hukuki adımları hızla atmasını ve kamuoyunu bilgilendirmesini beklediklerini vurguladı.

Fenerbahçe, Türk futbolunun adalet ve etik değerler çerçevesinde daha iyi bir seviyeye gelmesi için ilgili tüm kişi ve kurumları göreve çağırdı.