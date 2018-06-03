Fenerbahçe kongresinde rekor katılım

03 Haziran 2018

Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurul'unda bugün ikinci gün. İlk gününe tartışmaların ve gerginliklerin damga vurduğu Genel Kurul'da bugün üyeler sandık başına gitti.

Bugün saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. Saat 17.00’de sandık başında olan, ancak hala oy kullanamayan üyelere ise oylarını kullanma hakkı verilecek. Daha sonra sandıklar aynı anda açılarak sayıma geçilecek ve Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak.

Koç: Aziz Yıldırım'a kızgın değilim

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrenin ikinci gününde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Ali Koç, oy kullanmaya gelen kongre üyelerini karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, Fenerbahçe Kulübünün çok önemli bir gün yaşadığını söyledi.

Herkesi oyunu kullanmak için stada davet eden Ali Koç, taraftarların sevgisi sayesinde buralara kadar geldiğini dile getirdi. Koç, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bir hayali gerçekleştirmek üzere, onlar bize, biz onlara inandık. Fenerbahçelilere sesleniyorum; lütfen gelin oyunuzu kullanın, sabredin biraz. Hepinizi bekliyoruz. Güzel bir gün. Güneş doğdu. İnşallah yarın sabah daha güzel güneş doğacak. Kongreye yüzde 85-90 katılım olur. Dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Büyük bir sevgi ve teveccüh var. Taraftar herhalde bana inanıp güveniyor, seviyor. Ben zaten taraftarım, taraftar olduğum için aday oldum. İnşallah Fenerbahçe için en hayırlısı olur. Aziz Yıldırım'a kızgın değilim, o benim başkanım."

Kongreye mali yardım damga vurdu

Aziz Yıldırım'ın listesi:

Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan.

Ali Koç'un listesi:

Semih Özsoy, Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Turnak Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlar Kızılman.

Rekor katılım

Seçimli olağan genel kurulda 21 bin kişinin oy kullandığı bildirildi.

Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı.

Kongreye katılım, 2013 yılındaki katılımı ikiye katladı.