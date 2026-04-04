Fenerbahçe Opet Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon oldu
Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında deplasmanda Galatasaray'ı 87-76 mağlup etti. Seriyi 3-0'a getiren sarı-lacivertliler üst üste 8, toplamda da 20. kez şampiyonluğa ulaştı.
Play-off finalinin ev sahibi olduğu ilk 2 maçtan 85-70 ve 77-75'lik skorlarla sahadan galip ayrılan sarı-lacivertli takım, üçüncü mücadelede de sarı-kırmızılı ekibe deplasmanda 87-76 üstünlük kurdu ve seriyi 3-0 kazanarak ligde 20. şampiyonluğunu elde etti.
Bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda oynadığı 6 derbiyi de kazanan Fenerbahçe, son yıllarda büyük bir hegemonya kurduğu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8. kez kupanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Ligde son döneme damga vurdu
Sarı-lacivertli ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği 20 şampiyonluğun 9'una son 10 yılda imza attı.
Fenerbahçe Opet, en çok şampiyonluğa ulaşan takım olarak öne çıktığı ligde ilk kez 1998-1999 sezonunda kupayı müzesine götürdü.
2001-2002 ile 2003-2004 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, 2006-2013 yıllarında üst üste 8 kez kupanın sahibi oldu.
2015-2016'da yeniden şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2017-2018'den itibaren ise peş peşe 8 defa kupayı müzesine götürerek bu seriyi ikinci kez yakaladı ve lige damgasını vurdu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.
Galatasaray, 13 kez şampiyon oldu
Sarı-kırmızılı ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde ilk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Galatasaray, 1990-1998 yıllarında üst üste 9 kez kupanın sahibi olarak rekor kırdı.
1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015'te de zirvede yer alan sarı-kırmızılıların Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk özlemi 12 yıla çıktı.
Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er kez şampiyonluğa ulaştı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er kez şampiyonluk elde etti.
Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk kazandı.
Lig şampiyonları
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:
Sezon Şampiyon
1980-1981 ODTÜ
1981-1982 ODTÜ
1982-1983 ODTÜ
1983-1984 Beşiktaş
1984-1985 Beşiktaş
1985-1986 MTA
1986-1987 MTA
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 İstanbul Üniversitesi
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Galatasaray
1991-1992 Galatasaray
1992-1993 Galatasaray
1993-1994 Galatasaray
1994-1995 Galatasaray
1995-1996 Galatasaray
1996-1997 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Galatasaray
2000-2001 BOTAŞ
2001-2002 Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ
2003-2004 Fenerbahçe
2004-2005 Beşiktaş
2005-2006 Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Fenerbahçe
2013-2014 Galatasaray
2014-2015 Galatasaray
2015-2016 Fenerbahçe
2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi
2017-2018 Fenerbahçe
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Tamamlanamadı
2020-2021 Fenerbahçe
2021-2022 Fenerbahçe
2022-2023 Fenerbahçe
2023-2024 Fenerbahçe
2024-2025 Fenerbahçe
2025-2026 Fenerbahçe
NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.