Fenerbahçe Opet Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon oldu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, şampiyonluğa ulaştı.

Play-off finalinin ev sahibi olduğu ilk 2 maçtan 85-70 ve 77-75'lik skorlarla sahadan galip ayrılan sarı-lacivertli takım, üçüncü mücadelede de sarı-kırmızılı ekibe deplasmanda 87-76 üstünlük kurdu ve seriyi 3-0 kazanarak ligde 20. şampiyonluğunu elde etti.

Bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda oynadığı 6 derbiyi de kazanan Fenerbahçe, son yıllarda büyük bir hegemonya kurduğu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8. kez kupanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ligde son döneme damga vurdu

Sarı-lacivertli ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği 20 şampiyonluğun 9'una son 10 yılda imza attı.

Fenerbahçe Opet, en çok şampiyonluğa ulaşan takım olarak öne çıktığı ligde ilk kez 1998-1999 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

2001-2002 ile 2003-2004 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, 2006-2013 yıllarında üst üste 8 kez kupanın sahibi oldu.

2015-2016'da yeniden şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2017-2018'den itibaren ise peş peşe 8 defa kupayı müzesine götürerek bu seriyi ikinci kez yakaladı ve lige damgasını vurdu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Galatasaray, 13 kez şampiyon oldu

Sarı-kırmızılı ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Galatasaray, 1990-1998 yıllarında üst üste 9 kez kupanın sahibi olarak rekor kırdı.

1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015'te de zirvede yer alan sarı-kırmızılıların Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk özlemi 12 yıla çıktı.

Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er kez şampiyonluğa ulaştı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er kez şampiyonluk elde etti.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk kazandı.

Lig şampiyonları

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon

1980-1981 ODTÜ

1981-1982 ODTÜ

1982-1983 ODTÜ

1983-1984 Beşiktaş

1984-1985 Beşiktaş

1985-1986 MTA

1986-1987 MTA

1987-1988 Galatasaray

1988-1989 İstanbul Üniversitesi

1989-1990 Galatasaray

1990-1991 Galatasaray

1991-1992 Galatasaray

1992-1993 Galatasaray

1993-1994 Galatasaray

1994-1995 Galatasaray

1995-1996 Galatasaray

1996-1997 Galatasaray

1997-1998 Galatasaray

1998-1999 Fenerbahçe

1999-2000 Galatasaray

2000-2001 BOTAŞ

2001-2002 Fenerbahçe

2002-2003 BOTAŞ

2003-2004 Fenerbahçe

2004-2005 Beşiktaş

2005-2006 Fenerbahçe

2006-2007 Fenerbahçe

2007-2008 Fenerbahçe

2008-2009 Fenerbahçe

2009-2010 Fenerbahçe

2010-2011 Fenerbahçe

2011-2012 Fenerbahçe

2012-2013 Fenerbahçe

2013-2014 Galatasaray

2014-2015 Galatasaray

2015-2016 Fenerbahçe

2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi

2017-2018 Fenerbahçe

2018-2019 Fenerbahçe

2019-2020 Tamamlanamadı

2020-2021 Fenerbahçe

2021-2022 Fenerbahçe

2022-2023 Fenerbahçe

2023-2024 Fenerbahçe

2024-2025 Fenerbahçe

2025-2026 Fenerbahçe

NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.