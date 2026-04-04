Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak dev maç öncesi Trabzonspor ve Galatasaray’ın ilk 11’leri belli oldu.
İlk 11’ler
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Nwakaeme, Zubkov, Felipe, Onuachu.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Lang, Barış, Icardi.